DeepSeek похвасталась расчётной рентабельностью своих ИИ-сервисов на уровне 545 %Китайские разработчики языковых моделей DeepSeek на этой неделе опубликовали интересные данные о расчётной рентабельности своих языковых моделей V3 и R1 в течение условного 24-часового периода.
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