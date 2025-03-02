DeepSeek похвасталась расчётной рентабельностью своих ИИ-сервисов на уровне 545 %Китайские разработчики языковых моделей DeepSeek на этой неделе опубликовали интересные данные о расчётной рентабельности своих языковых моделей V3 и R1 в течение условного 24-часового периода.