"Тянет к трансам, да Дима?": Россияне раскритиковали Губерниева который похвалил Олимпиаду в Париже

Пожалуй только ленивый не обсудил провальное открытие Олимпиады в Париже. Можно смело сказать, что это мероприятие по степени падения моральных нравов переплюнуло даже Евровидение, что казалось бы сделать уже невозможно.
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