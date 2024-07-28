Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 149 подписчиков

"Тянет к трансам, да Дима?": Россияне раскритиковали Губерниева который похвалил Олимпиаду в Париже

"Тянет к трансам, да Дима?": Россияне раскритиковали Губерниева который похвалил Олимпиаду в Париже

Пожалуй только ленивый не обсудил провальное открытие Олимпиады в Париже. Можно смело сказать, что это мероприятие по степени падения моральных нравов переплюнуло даже Евровидение, что казалось бы сделать уже невозможно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Данилов
Так он сам наверное из голубых.
Ответить
14 час.
Tania Еременко
Губер - наглый и тупой тип. Ам сорри.
Ответить
10 час.
Игорь Василевский
Вопрос. А что он делает на ТВ?
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх