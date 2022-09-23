Захарян может перейти в сборную Армении, «Реал» отказался от Мбаппе, активы Ротенбергов арестовали в Финляндии, поражение Медведева и другие новости

Всем доброе утро! Желаем вам действительно хорошей пятницы – и уже несём главные спортивные новости прошедших суток 🗞 1.
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