Глава МинЖКХ Григорьев: ИИ помогает выявлять коммунальные сбои в Подмосковье

В Московской области выявлять коммунальные сбои помогает искусственный интеллект. Региональная система «ЖКХ-Сканер» непрерывно отслеживает сообщения жителей, доложил губернатору Андрею Воробьеву министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев в рамках еженедельного совещания.
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