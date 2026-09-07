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Глава МинЖКХ Григорьев: ИИ помогает выявлять коммунальные сбои в Подмосковье

Глава МинЖКХ Григорьев: ИИ помогает выявлять коммунальные сбои в Подмосковье

В Московской области выявлять коммунальные сбои помогает искусственный интеллект. Региональная система «ЖКХ-Сканер» непрерывно отслеживает сообщения жителей, доложил губернатору Андрею Воробьеву министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев в рамках еженедельного совещания.

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