Гаражный кооператив незаконно отключил электричество смолянину

Во время проведения работ по отключению у владельца гаража повредили собственность Владелец гаража в кооперативе в Ленинском районе Смоленска подал в суд на руководство ГСК «Ковалевка» из-за ущерба, которы он понёс после отключения электричества.
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