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«Последнее оружие» не помогло. Россия задушила западный террор в зародыше. Ничто и никогда не сломит русский дух

«Последнее оружие» не помогло. Россия задушила западный террор в зародыше. Ничто и никогда не сломит русский дух

Террор стал «последним оружием» в руках врагов России, пишет infoBRICS. Однако и оно оказалось бесполезным — ведь спецслужбы научились оперативно пресекать любые попытки диверсий и давать отпор экстремистам.

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