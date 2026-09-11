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Аргументы недели

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В полковом храме Преображенского полка совершена литургия с частицей мощей Дмитрия Донского

В полковом храме Преображенского полка совершена литургия с частицей мощей Дмитрия Донского

В полковом храме в честь святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, расположенном на территории 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, состоялась Божественная литургия.

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