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Газета.ру

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Глава МИД Украины Сибига призвал ЕС ввести полный запрет на въезд для россиян

Глава МИД Украины Сибига призвал ЕС ввести полный запрет на въезд для россиян

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал европейцев «обрушить» на Россию «всю мощь» санкций, а именно ввести против Москвы полное торговое эмбарго, запретить въезд россиян в страны ЕС и ужесточить ограничения против военно-промышленного комплекса страны.

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