Глава МИД Украины Сибига призвал ЕС ввести полный запрет на въезд для россиян

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал европейцев «обрушить» на Россию «всю мощь» санкций, а именно ввести против Москвы полное торговое эмбарго, запретить въезд россиян в страны ЕС и ужесточить ограничения против военно-промышленного комплекса страны.
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