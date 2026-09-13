Глава МИД Украины Сибига призвал ЕС ввести полный запрет на въезд для россиян

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал европейцев «обрушить» на Россию «всю мощь» санкций, а именно ввести против Москвы полное торговое эмбарго, запретить въезд россиян в страны ЕС и ужесточить ограничения против военно-промышленного комплекса страны.