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Региональная Юридическая Служба

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Россиянам рассказали, сколько нужно ждать помощь врачей и обследования

Россиянам рассказали, сколько нужно ждать помощь врачей и обследования

Фото: stolicaonego.ru Полезные новости касаются сроков  ожидания медицинской помощи, которые  определяются на уровне регионов через территориальную программу, которая гарантирует бесплатное оказание медицинских услуг.

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