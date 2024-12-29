Какой церковный праздник сегодня, 30 декабря 2024 года: память пророка Даниила почитают в России AdministratorКакой церковный праздник отмечается сегодня, 30 декабря 2024 года, православными в Российской Федерации, можно узнать из православного календаря.
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