Неожиданное заявление сделал советник президента России Антон Кобяков. Советник президента РФ Антон Кобяков заявил о сохраняющемся юридическом статусе Советского Союза, сославшись на нарушения процедуры его роспуска в 1991 году.
«Назад в СССР»: советник Путина заявил, что Советский Союз еще существует
Комментарии
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Андрей
Тогда зачем прошлое ворошить? Оно ведь может сильно начать вонять! А "из Вне" сегодня почти во всех странах происходит... Возьмите ту же Прибалтику, Литва! Отказаться от суверенитета, от собственной энергетики, от собственной промышленности, от собственного сельского хозяйства! Неужели они там все с ума посходили? А все просто... Покупается элита страны и уничтожается промышленность, с/х, энергетика... И конкуренции меньше. И если гитлеровцы насильно вывозили людей для работ в Германии, то теперь люди сами едут... Ведь доказано, что рабский труд не эффективен, а тут народ прямо рвется работать.. Вот простой пример работы "из ВНЕ"!
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3 час.
Алексей Тан
И если гитлеровцы насильно вывозили людей для работ в Германии, то теперь люди сами едут... Ведь доказано, что рабский труд не эффективен, а тут народ прямо рвется работать.. Вот простой пример работы "из ВНЕ"!---------------- Ну что можно ответить.... ?... Только ОДНО... Ипнутый.
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1 час.
Александр Попов
Киздиш Танненберг. Был я в "солдатах".
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35 мин.
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