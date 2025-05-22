«Назад в СССР»: советник Путина заявил, что Советский Союз еще существует

Андрей

Тогда зачем прошлое ворошить? Оно ведь может сильно начать вонять! А "из Вне" сегодня почти во всех странах происходит... Возьмите ту же Прибалтику, Литва! Отказаться от суверенитета, от собственной энергетики, от собственной промышленности, от собственного сельского хозяйства! Неужели они там все с ума посходили? А все просто... Покупается элита страны и уничтожается промышленность, с/х, энергетика... И конкуренции меньше. И если гитлеровцы насильно вывозили людей для работ в Германии, то теперь люди сами едут... Ведь доказано, что рабский труд не эффективен, а тут народ прямо рвется работать.. Вот простой пример работы "из ВНЕ"!