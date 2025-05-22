«Назад в СССР»: советник Путина заявил, что Советский Союз еще существует

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Комментарии
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Андрей
Тогда зачем прошлое ворошить? Оно ведь может сильно начать вонять! А &quot;из Вне&quot; сегодня почти во всех странах происходит... Возьмите ту же Прибалтику, Литва! Отказаться от суверенитета, от собственной энергетики, от собственной промышленности, от собственного сельского хозяйства! Неужели они там все с ума посходили? А все просто... Покупается элита страны и уничтожается промышленность, с/х, энергетика... И конкуренции меньше. И если гитлеровцы насильно вывозили людей для работ в Германии, то теперь люди сами едут... Ведь доказано, что рабский труд не эффективен, а тут народ прямо рвется работать..  Вот простой пример работы &quot;из ВНЕ&quot;!
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3 час.
Алексей Тан
И если гитлеровцы насильно вывозили людей для работ в Германии, то теперь люди сами едут... Ведь доказано, что рабский труд не эффективен, а тут народ прямо рвется работать.. Вот простой пример работы &quot;из ВНЕ&quot;!---------------- Ну что можно ответить.... ?... Только ОДНО... Ипнутый.
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Киздиш Танненберг. Был я в &quot;солдатах&quot;.
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