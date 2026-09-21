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Воронежские новости

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Старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов ушел с должности

Старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов ушел с должности

Михаил Усов, проработавший старшим помощником прокурора Воронежской области почти 20 лет, уходит на новое место работы.

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