Число повреждённых квартир при ударе БПЛА в Ельце выросло до 30

Количество повреждённых квартир при ударе БПЛА в посёлке ТЭЦ Ельца Липецкой области выросло до 30. «Они завалены осколками, к счастью, никого не поранили», — сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.
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