🔎 Учёный нашёл один из способов спрогнозировать землетрясения в Крыму Кандидат геологических наук, доцент кафедры экологии и геоинструментальных систем филиала МГУ в Севастополе Виталий Лысенко обнаружил взаимосвязь между выбросами метана и землетрясениями.
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