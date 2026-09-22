🔎 Учёный нашёл один из способов спрогнозировать землетрясения в Крыму Кандидат геологических наук, доцент кафедры экологии и геоинструментальных систем филиала МГУ в Севастополе Виталий Лысенко обнаружил взаимосвязь между выбросами метана и землетрясениями.