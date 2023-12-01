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Орбан предложил вернуться к теме членства Украины в ЕС через несколько лет

Орбан предложил вернуться к теме членства Украины в ЕС через несколько лет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался на тему членства Украины в Евросоюзе. Он предложил вернуться к вопросу о присоединении Украины к ЕС через пять — десять лет, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на RT.

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