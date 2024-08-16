Американский офицер назвал атаку на Курск прямым нападением НАТО на Россию

Прямым нападением НАТО на Россию назвал атаку ВСУ на Курскую область с применением вооружения НАТО бывший офицер разведки ВС США, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер 16 августа в эфире YouTube-канала Through the eyes of.
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