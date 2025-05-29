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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Июнь готовит изменения для россиян: какие законы вступят в силу?

Июнь готовит изменения для россиян: какие законы вступят в силу?

Каждый месяц жизнь россиян меняется. Что приготовил июнь — читайте материал. 1 июня. Банки оштрафуют за пособничество спонсорам экстремистов По запросу Росфинмониторинга банки обязаны предоставлять информацию о финансовых операциях людей и компаний, подозреваемых в финансировании экстремизма.

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