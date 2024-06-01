Евгений Шубин назначен новым замначальника ФСИН по Пермскому краю

В Пермском крае произошли очередные кадровые перестановки в правоохранительных органах. Приказом от 22 мая назначен новый заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Пермскому краю полковник внутренней службы Евгений Шубин.
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