Давно пора. Россия поставит оружие в те регионы, где есть "чувстительные западные цели"

Игорь Кузнецов

Военная операция на Украине уже 2,5 года перерастает в "прокси-войну" с НАТО и не следует "подстёгивать" эскалацию. Особо буйные у нас сразу (как в дворовой драке) - вдарить ТЯО и они испугаются, отступят, "сдадут" Украину... Как бы не так, один или несколько ударов ничего не решат, но сделают Россию "изгоем" в мире. А тогда либо как Югославию поделят, либо 3-я мировая и последняя для нашей цивилизации. Генштаб предлагает варианты, руководство страны пусть решает, хорошо хот там "буйных" нет.