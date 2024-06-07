Владимир Путин. Добрый вечер, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол".
Давно пора. Россия поставит оружие в те регионы, где есть "чувстительные западные цели"
Комментарии
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Mike х
пока только один 3,14здеж
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6 час.
Игорь Кузнецов
Военная операция на Украине уже 2,5 года перерастает в "прокси-войну" с НАТО и не следует "подстёгивать" эскалацию. Особо буйные у нас сразу (как в дворовой драке) - вдарить ТЯО и они испугаются, отступят, "сдадут" Украину... Как бы не так, один или несколько ударов ничего не решат, но сделают Россию "изгоем" в мире. А тогда либо как Югославию поделят, либо 3-я мировая и последняя для нашей цивилизации. Генштаб предлагает варианты, руководство страны пусть решает, хорошо хот там "буйных" нет.
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5 час.
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