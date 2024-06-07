Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Давно пора. Россия поставит оружие в те регионы, где есть "чувстительные западные цели"

Давно пора. Россия поставит оружие в те регионы, где есть "чувстительные западные цели"

Владимир Путин. Добрый вечер, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол".

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Комментарии
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Mike х
пока только один 3,14здеж
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6 час.
Игорь Кузнецов
Военная операция на Украине уже 2,5 года перерастает в &quot;прокси-войну&quot; с НАТО и не следует &quot;подстёгивать&quot; эскалацию. Особо буйные у нас сразу (как в дворовой драке) - вдарить ТЯО и они испугаются, отступят, &quot;сдадут&quot; Украину... Как бы не так, один или несколько ударов ничего не решат, но сделают Россию &quot;изгоем&quot; в мире. А тогда либо как Югославию поделят, либо 3-я мировая и последняя для нашей цивилизации. Генштаб предлагает варианты, руководство страны пусть решает, хорошо хот там &quot;буйных&quot; нет.
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5 час.

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