Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Отряд «Ромео»: как работали штатные любовники Штази

В конце 1970-х годов Западную Германию потрясла серия громких судебных процессов. Сканеры, копировальные аппараты и сейфы правительственных учреждений ФРГ оказались под прицелом невидимого врага — восточногерманской разведки Штази.

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