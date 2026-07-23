Отряд «Ромео»: как работали штатные любовники Штази

В конце 1970-х годов Западную Германию потрясла серия громких судебных процессов. Сканеры, копировальные аппараты и сейфы правительственных учреждений ФРГ оказались под прицелом невидимого врага — восточногерманской разведки Штази.
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