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«Очень жалко его». Третьяк высказался о тяжелой травме Шестеркина в НХЛ

«Очень жалко его». Третьяк высказался о тяжелой травме Шестеркина в НХЛ

Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что голкиперу «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестеркину после полученной им тяжелой травмы остается пожелать терпения и мужества.

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