«Восстание масс» и снижение качества элит: о причинах политических кризисов современного мира Вопрос о причинах кризиса современного мира – политического, идеологического, экзистенционального – является предметом многочисленных дискуссий.
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