Группа российских туристов оказалась отрезана от внешнего мира из-за наводнения в Непале

В Непале в начале октября снова произошло сильное наводнение. Среди пострадавших оказалась группа из девяти российских туристов, ее отрезало от внешнего мира, сообщает ТАСС.
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