На заводе УАЗа проведена модернизация конвейерной линии по выпуску легендарной «Буханки»: известно, что изменилось

Издание Quto.ru поделилось информацией касательно обновлений, которые затронули завод УАЗ. Как сообщается, в компании провели модернизацию конвейерной линии, на которой идет сборка легендарной УАЗ «Буханки» 2023.
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