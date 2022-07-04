В ОП Краснодара обсудили формирование безбарьерной среды

В Общественной палате Краснодара прошёл круглый стол на тему формирования безбарьерной среды. Встречу организовала комиссия ОП по вопросам защиты прав и интересов инвалидов, ветеранов, развития доступной среды, волонтерства и благотворительности.
Популярные статьи
- Яна Поплавская cпросила покинувшую Россию Юлию Ауг: «Зачем ты приезжаешь в мою страну зарабатывать на российских сценах деньги»
- Военврач-герой Юрий Евич: Вся их «незалежность» — возможность прислуживать европейцам за похлёбку и убивать русских
- Клинцевич: освобождение ЛНР равнозначно разгрому немцев под Москвой в 1941 году
Свежие комментарии