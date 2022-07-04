Аргументы недели

98 152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Петров
    Дебилы блятьReuters: Финский ...
  • Svetlana Rudnitckay
    И  много прибежало? Зачем забор городить? Что за чрезвычайные ситуации? Опять мухоморов наелись.Reuters: Финский ...
  • Валентин Поляков
    Смешно задавать такие вопросы: разрешают приезжать, вот и приезжает! И не только разрешают – приглашают! Вот бы кем з...Яна Поплавская cп...

В ОП Краснодара обсудили формирование безбарьерной среды

В ОП Краснодара обсудили формирование безбарьерной среды

В Общественной палате Краснодара прошёл круглый стол на тему формирования безбарьерной среды. Встречу организовала комиссия ОП по вопросам защиты прав и интересов инвалидов, ветеранов, развития доступной среды, волонтерства и благотворительности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх