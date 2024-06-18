МИД Швейцарии: новый саммит по Украине пройдет за пределами Европы с участием РФ

Второй мирный саммит по Украине пройдет не в Европе. Россию пригласят присоединиться в том или ином формате, заявил радиостанции SRF руководитель департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии