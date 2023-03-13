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В США рухнули два крупных банка, финансовые рынки падают

В США рухнули два крупных банка, финансовые рынки падают

События в финансовой системе США и на мировых финансовых рынках, произошедшие 10 – 13 марта, подозрительно напоминают старт мирового финансового […] The post В США рухнули два крупных банка, финансовые рынки падают appeared first on Медиакратия.

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