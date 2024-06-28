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Сильный пожар в общежитии с мигрантами в Балашихе: есть погибшие

Сильный пожар в общежитии с мигрантами в Балашихе: есть погибшие

В Подмосковье произошел серьезный пожар в Балашихе. СМИ сообщает о том, что горит общежитие с мигрантами.

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