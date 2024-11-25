С французами будут судиться из-за фильма «Мастер и Маргарита»

В стране прошёл несогласованный показ картины по роману Михаила Булгакова.Во Франции прошёл несогласованный показ фильма «Мастер и Маргарита», который был сделан по мотивам одноимённого романа Михаила Булгакова и выпущен в 2024 году.
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