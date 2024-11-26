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Глава ФСБ Бортников оценил вероятность изменения политики США при Трампе

Глава ФСБ Бортников оценил вероятность изменения политики США при Трампе

Избрание президентом США Дональда Трампа кардинально не изменит американскую политку. С таким заявлением выступил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников, передает РИА Новости.

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