Глава ФСБ Бортников оценил вероятность изменения политики США при Трампе

Избрание президентом США Дональда Трампа кардинально не изменит американскую политку. С таким заявлением выступил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников, передает РИА Новости.
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