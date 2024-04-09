«Вопрос давно назрел». Тихонов — о возможной отставке Абаскаля

Андрей Тихонов дал понять, что считает необходимыми кадровые перестановки в «Спартаке». Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, а ныне главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился мыслями о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
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