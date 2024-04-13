В Тегеране предупредили, что базы США в регионе попадут под удар, если Вашингтон вмешается при ответном иранском ударе по Израилю

Как сообщает американское издание Axios со ссылкой на американских чиновников, Иран проинформировал арабские правительства о том, что он нанесет удар по американским базам в регионе, если Вашингтон вмешается после ответных действий Тегерана в отношении Израиля, которые он предпримет в ответ на израильский удар по иранскому консульству в Дамаске.