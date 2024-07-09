Оживить петунии с помощью «волшебного эликсира»: всего ложка на ведро, и они буйно цветут до самых заморозков Евгения КомароваПетунии остаются одними из наиболее популярных цветущих растений среди российских дачников, благодаря своей красоте и уникальным свойствам.