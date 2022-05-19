«В западне». Внешнеторговые компании просят о льготном фиксированном курсе обмена валюты

Компании-участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) «оказались в западне», пишет «Коммерсант»: многие из них хранили средства на валютных счетах попавших под санкции российских банков, из-за чего расчеты с этих счетов теперь невозможны.
Компании-участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) «оказались в западне», пишет «Коммерсант»: многие из них хранили средства на валютных счетах попавших под санкции российских банков, из-за чего расчеты с этих счетов теперь невозможны.
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