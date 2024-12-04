Спецслужбы Венгрии получили от коллег из Словакии сигнал о риске теракта на нефтепроводе «Дружба»

Спецслужбы Венгрии начали расследование после получения от Словакии предупреждения об угрозе теракта на венгерском участке нефтепровода «Дружба», пишет газета Magyar Nemzet со ссылкой на источники, отметившие, что венгерские власти крайне серьезно восприняли эту угрозу, передает ТАСС.