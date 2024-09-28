МИД Южной Кореи: объединение Корейского полуострова обеспечит мир в регионе

Министр иностранных дел Республики Корея (РК) Чо Тхэ Ель в ходе своего выступления в пятницу в рамках общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что объединение Корейского полуострова позволит обеспечить мир в регионе.