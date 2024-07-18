Антон Шкаплеров: столичная реновация опирается на новейшие технологии

Антон Шкаплеров: технологии реновации – от «умного сноса» до «умного дома» Программа реновации стала одним из инструментов цифровизации городской среды, которая охватывает все стороны жизни, а использование современных подходов, среди которых важное место занимают технологий информационного моделирования, сокращают сроки и затраты на проект и дают возможность увидеть новый проект на самом раннем этапе, рассказал на встрече с жителями района Южное Тушино летчик-космонавт, кандидат технических наук Антон Шкаплеров.