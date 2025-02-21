Текущее замедление инфляции является просто возвратом с пиков

В четверг глобальный рынок показал негативную динамику. Давление на рисковые активы оказал ряд корпоративных новостей и, отчасти, январские данные из США, показавшие возобновившееся снижение индекса опережающих индикаторов от Conference Board.
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