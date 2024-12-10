Магазины будущего: как будут торговать, и какие точки останутся, если онлайн-платформы сейчас начинают преобладать Ольга БезродняяЭксперты предсказывают, что в будущем торговля будет носить гибридный характер, активно сочетая преимущества как онлайн, так и офлайн-торговли.
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