Магазины будущего: как будут торговать, и какие точки останутся, если онлайн-платформы сейчас начинают преобладать Ольга БезродняяЭксперты предсказывают, что в будущем торговля будет носить гибридный характер, активно сочетая преимущества как онлайн, так и офлайн-торговли.