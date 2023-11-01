Брюссель в раздражении: в украинском вопросе Венгрию поддержала Словакия, евроскептики давят со всех сторон Ирина Гусева На фото: верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фонтеллес (Фото: ZumaTAСС) Материал комментируют: Александр Камкин Страны Евросоюза пока не договорились об изменении многолетнего бюджета ЕС, который предусматривает в том числе оказание финансовой и военной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро и решили продолжить обсуждение поправок.
ЕС — пародия на СССР, Боррель уже примеряет лавры Горбачева
Комментарии
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Misha Glusch
надо начтаь ибашить трибалтику, чтобы еще и этих оглоедов повесить на ес
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2 д.
СК
Сергей Ковалев
вывод один - чудаки не знают, как жить дальше. тянуть с сильными решениями дальше означает глубже погружаться в пучину кризиса, но сил принять необходимое нет от слова совсем. то, что гегемон "поматросит и бросит" только дЭбилы не догадывались. весь вопрос в сроках - когда это случится? вчера буквально из-за речки Европе прямо сказали - фсё! мы заканчиваем. ну а в Европе инерция, ибо некому встать и тяпнуть ботинком по трибуне. некому! развели, как детей, - энергии нет, производства и технологии уплывают или закрываются.., что дальше? а тут Бацька, как всегда, впереди планеты всей, - "союз с Европой!" вернутся, конечно,в стойло, куда им деваться, но, видимо, еще не дно в ЕС. им надо таки докатиться до дна, приложиться больной головой о дно, мож тогда мысля и сверкнет...
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1 д.
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