ЕС — пародия на СССР, Боррель уже примеряет лавры Горбачева

СК

Сергей Ковалев

вывод один - чудаки не знают, как жить дальше. тянуть с сильными решениями дальше означает глубже погружаться в пучину кризиса, но сил принять необходимое нет от слова совсем. то, что гегемон "поматросит и бросит" только дЭбилы не догадывались. весь вопрос в сроках - когда это случится? вчера буквально из-за речки Европе прямо сказали - фсё! мы заканчиваем. ну а в Европе инерция, ибо некому встать и тяпнуть ботинком по трибуне. некому! развели, как детей, - энергии нет, производства и технологии уплывают или закрываются.., что дальше? а тут Бацька, как всегда, впереди планеты всей, - "союз с Европой!" вернутся, конечно,в стойло, куда им деваться, но, видимо, еще не дно в ЕС. им надо таки докатиться до дна, приложиться больной головой о дно, мож тогда мысля и сверкнет...