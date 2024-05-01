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Губернатор Воронежской области сообщил о втором сбитом беспилотнике ВСУ

Губернатор Воронежской области сообщил о втором сбитом беспилотнике ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Воронежа, сообщает 1 мая губернатор Александр Гусев.

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