Губернатор Воронежской области сообщил о втором сбитом беспилотнике ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Воронежа, сообщает 1 мая губернатор Александр Гусев.
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