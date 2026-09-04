Эксперт объяснила, почему россияне стали чаще продавать валюту

Доллар по-прежнему остается востребованным инструментом для крупных накоплений Россияне стали сдержаннее покупать иностранную валюту после резкого роста спроса весной.
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