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Эксперт объяснила, почему россияне стали чаще продавать валюту

Эксперт объяснила, почему россияне стали чаще продавать валюту

Доллар по-прежнему остается востребованным инструментом для крупных накоплений Россияне стали сдержаннее покупать иностранную валюту после резкого роста спроса весной.

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