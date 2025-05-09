В Карелии начались торжественные мероприятия в честь 80-летия Великой Победы

Мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Великой Победы, 9 мая начались с традиционного возложения цветов и венков к мемориальным комплексам «Аллея Памяти и Славы» и «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы».
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