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Daily Storm

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Бункеры от ядерной зимы, в вечной мерзлоте и в горах. Самые необычные заказы на убежища в России и какой сейчас на них спрос

Бункеры от ядерной зимы, в вечной мерзлоте и в горах. Самые необычные заказы на убежища в России и какой сейчас на них спрос

Главное, чтобы хорошо работала система оповещения, иначе укрытия бесполезны, подчеркивают строителиИнтерес к теме бункеров у людей растет, но реальных заказов — единицы.

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