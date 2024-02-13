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«Лучше не смотреть, дабы не быть разочарованным», – зрители разнесли первый эпизод «Постучись в мою дверь в Москве»

«Лучше не смотреть, дабы не быть разочарованным», – зрители разнесли первый эпизод «Постучись в мою дверь в Москве»

Почти целый год обсуждается российская адаптация популярного сериала «Постучись в мою дверь». Наконец-то первый эпизод увидел свет, и пользователи Сети не могли удержаться от высказываний по поводу сюжета и игры актеров.

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