«Лучше не смотреть, дабы не быть разочарованным», – зрители разнесли первый эпизод «Постучись в мою дверь в Москве»

Почти целый год обсуждается российская адаптация популярного сериала «Постучись в мою дверь». Наконец-то первый эпизод увидел свет, и пользователи Сети не могли удержаться от высказываний по поводу сюжета и игры актеров.
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