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Выплаты для молодых семей за третьего ребенка установили в 33 регионах России

Выплаты для молодых семей за третьего ребенка установили в 33 регионах России

Молодые семьи в 33 российских регионах могут получить единовременную выплату в размере не менее 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка.

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