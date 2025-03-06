👍 Севастополь и Крым в числе лидеров по выполнению федеральных и нацпроектов «Посмотрели реализацию проектов в регионах Южного федерального округа, который я курирую.
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👍 Севастополь и Крым в числе лидеров по выполнению федеральных и нацпроектов «Посмотрели реализацию проектов в регионах Южного федерального округа, который я курирую.