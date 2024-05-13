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Средства ПВО сбили ракеты Storm Shadow над Крымом

Средства ПВО сбили ракеты Storm Shadow над Крымом

Украинские боевики в ночь на 13 мая атаковали четыре российских региона с применением беспилотников самолетного типа, реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и авиационных управляемых ракет Storm Shadow.

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