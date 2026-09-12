Вашингтон хочет возглавить международную координацию при контакте с НЛО

США готовят план на случай контакта с инопланетянами — BILD. По данным издания, американским учёным на встрече с представителями спецслужб рассказали о существовании правительственного плана на случай появления и посадки НЛО.
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