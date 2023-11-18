Под Ай-Петри пробурили семикилометровый гидротоннель для подачи воды в Ялту

На этой неделе были завершены работы по бурению нового гидротоннеля в Крыму, который простирается на семь километров и пролегает через горную гряду, чтобы доставлять воду в Ялту из водохранилищ с северной стороны крымских гор.
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